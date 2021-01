Una storia dolce e commovente arriva dalla Turchia, dove un cane di nome Boncuk si è reso protagonista di un gesto davvero bellissimo.

A causa del Coronavirus, il suo padrone è stato ricoverato per alcuni giorni presso l’ospedale di Trebisonda, venendo trasportato in ambulanza il 14 gennaio. Boncuk, che in turco significa ‘perlina’, ha seguito il mezzo di soccorso ed è arrivato così in ospedale, attendendo fuori dalla porta d’ingresso l’uscita del padrone.

Il ricongiungimento

La figlia del padrone ha provato a riportare a casa Boncuk, ma ogni giorno il cane tornava a posizionarsi davanti alla porta di ingresso, con le guardie di sicurezza dell’ospedale che hanno raccontato come il cane si presentasse tutte le mattina alle 9. Dopo una settimana, il padrone di Boncuk è stato dimesso e i due sono riusciti a ricongiungersi, mettendosi alle spalle un periodo complicato. Una storia a lieto fine che certifica la bontà d’animo dei cani, animali unici che non tradirebbero mai il proprio padrone.