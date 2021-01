Poco più di un mese fa è tornato sul ring, a distanza di 15 anni dal suo ultimo incontro ufficiale. Mike Tyson si è rimesso i guantoni e ha sfidato Ray Jones Jr, dando vita ad un match spettacolare terminato in parità.

Tantissimo l’interesse generato dai due atleti, capaci di attirare milioni di telespettatori che non hanno voluto perdersi il ritorno sul ring di Iron Mike. A distanza di un mese, Tyson ha ammesso che combatterà anche nel 2021, sottolineandolo nel corso di un’intervista concessa a Patrick Mouratoglou: “voglio continuare a fare esibizioni pubbliche. La prossima volta andrà addirittura meglio dell’evento contro Ray Jones. Mi sento bene, sono in gran forma e ho ricevuto molte richieste da ex atleti che vogliono muoversi in esibizioni sotto la bandiera della Legends Only League“.

Holyfield lancia la sfida

Nel 2021 potrebbe finalmente svolgersi il terzo atto della sfida tra Mike Tyson ed Evander Holyfield, sono in molti a chiederla per rivedere sul ring i due atleti che infiammarono gli anni ’90. Proprio Holyfield ha lanciato la sfida a Tyson, chiedendo di organizzare un incontro che il mondo intero aspetta: “la terza sfida con Tyson deve realizzarsi perché tutti la vogliono. Non possiamo tirarci indietro è una questione di orgoglio e di responsabilità verso i nostri fan. Dico a Mike dunque di firmare il contratto al più presto. Il mondo sta aspettando la tua decisione e io sono pronto“.