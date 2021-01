Prime scintille tra Nikita Mazepin e Mick Schumacher, ad accenderle è il pilota russo che non ha avuto problemi nell’ammettere come con il tedesco non ci sia alcun rapporto di amicizia.

Il nuovo driver della Haas, finito sotto i riflettori qualche mese fa per aver palpeggiato un’amica e poi messo il video sui social, ha lanciato una frecciatina velenosa al suo nuovo compagno, accendendo fin da ora un curioso dualismo.

Le parole di Mazepin

Intervenuto alla rete televisiva russa ‘Match TV’, Mazepin ha sottolineato: “per alcuni motivi, non legati in particolar modo al mondo delle corse, forse sono trattato in maniera diversa dagli altri. Sono abituato a queste cose e non mi disturba affatto. Mick Schumacher? Non siamo amici, al massimo siamo stati vecchie conoscenze, dato che abbiamo corso insieme sui kart. Onestamente il suo nome non mi importa. Per via del suo cognome avrà più forza, ma anche più pressioni. Ma quando abbasso la visiera, non penso a queste cose. È importante essere realisti, restando con i piedi per terra. Ci attende una stagione molto complicata. Non credo che saremo in grado di competere contro molti avversari, ma questo sport mi piace, fin dall’infanzia è stato così“.