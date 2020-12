Episodio imbarazzante per Nikita Mazepin, che potrebbe pregiudicargli lo sbarco in Formula 1 nel 2021. Il russo si è reso protagonista di un video davvero ripugnante in cui, alla guida di una Bentley, molesta una ragazza semi nuda e ubriaca seduta sul sedile posteriore. Come se non bastasse, Mazepin ha postato tutto su Instagram, salvo poi ravvedersi e cancellare il video. Peccato però che molti utenti lo hanno prima scaricato e poi ripubblicato, permettendo così a molti di vederlo.

Il comunicato della Haas

Il Team Haas, prossima squadra di Mazepin in Formula 1, ha stigmatizzato il comportamento del proprio pilota, pubblicando un comunicato durissimo nei suoi confronti: “Il team Haas F1 non tollera il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui social media. Inoltre, il fatto che il video sia stato pubblicato sui social media è una condotta che il team trova ripugnante. La vicenda è stata trattata internamente e non sono previsti ulteriori comunicati o commenti sulla questione”.

Le scuse di Mazepin

Lo stesso Mazepin ha pubblicato sui propri canali social un messaggio di scuse, ammettendo di aver compreso il proprio errore: “voglio scusarmi per il mio comportamento sia per quanto riguarda la mia condotta sia per il fatto di aver postato il tutto sui social media. Sono mortificato per l’imbarazzo che ho causato al team Haas. So di aver recato un danno a me stesso e di aver deluso molte persone. Sarò un pilota di F1 e questi comportamenti non sono ammessi. Prometto che imparerò e che farò tesoro di questa vicenda”.