Non se la passa affatto bene il Liverpool in questa stagione, i Reds infatti navigano al quinto posto della Premier League a sette punti dalla capolista City, un margine cospicuo ma non incolmabile. Il periodo non è dei migliori per la squadra di Klopp, che continuano a rimandare in campionato l’appuntamento con la vittoria, che manca ormai dallo scorso 19 dicembre. Una striscia negativa, che rischia di costare carissima in vista del prosieguo della stagione.

Accuse a Klopp

La situazione che sta vivendo il Liverpool non è sfuggita a Gary Lineker, ex attaccante e adesso commentatore tv, il quale ha rifilato parecchie stoccate a Klopp ai microfoni della Bild: “penso che Jürgen Klopp sia un pessimo perdente e sono certo che lui stesso non lo negherà. E posso capirlo, perché se c’è qualcuno a cui piace perdere, quello è un perdente. Klopp ha una mentalità vincente e a volte può essere un po’ troppo duro con chi lo intervista. Soprattutto subito dopo le partite, quando è ancora emotivamente turbato. Ma è come molti allenatori: tutto è incredibilmente ingigantito. Non oltrepassa mai il limite, ma siamo tutti colpevoli quando si tratta di diventare troppo emotivi“.