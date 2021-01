Liverpool-Manchester United è terminata sorprendentemente 0-0, un risultato impossibile da pronosticare alla vigilia, considerando la qualità messa in campo da Klopp e Solskjaer.

Eppure, i portieri hanno vinto la personale sfida con gli attaccanti, tenendo il punteggio immacolato fino al triplice fischio finale dell’arbitro. Un atteggiamento, quello del Manchester United, che non è piaciuto a Jurgen Klopp, che ha espresso il proprio disappunto nel post gara.

Le parole di Klopp

L’allenatore tedesco ha parlato dopo Liverpool-Manchester United, stuzzicando il collega Solskjaer: “nel complesso abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nei primi 30 minuti abbiamo agito in maniera eccezionale e, forse, avremmo dovuto fare qualcosa in più per provare a sbloccare la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti a farlo, nella ripresa abbiamo tentato a più riprese di far gol senza fortuna, ma non dobbiamo dimenticare anche le occasioni create dal Manchester United. La cosa peggiore che può succedere nel calcio, è quando affronti una squadra con calciatori di livello mondiale e grande qualità che si difende dentro la propria area. Un qualcosa che non ti aspetti, ad ogni modo sono sicuro che possiamo ancora crescere”.