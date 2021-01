Joan Laporta è uno dei candidati alla presidenza del Barcellona e, per riuscire a riprendersi la poltrona che è stata sua dal 2003 al 2010, ha deciso di puntare tutto sull’anti-madridismo.

L’ex numero uno blaugrana ha infatti lanciato una frecciata velenosa all’indirizzo del Real, sottolineando come il VAR sia una tecnologia utilizzata a favore della squadra di Florentino Perez. Dichiarazioni che hanno alzato un polverone in Spagna, acuendo il contrasto tra il Real Madrid e quello che potrebbe essere il nuovo presidente del Barcellona.

Le parole di Laporta

Senza usare mezzi termini, Joan Laporta ha ammesso: “se oggi un marziano scendesse sulla Terra e vedesse il Var, direbbe subito che è del Real Madrid. Il Barcellona negli ultimi anni ha perso molto peso specifico nella Federazione, nella Liga, nell’UEFA, nella FIFA e in tutti gli organismi vigenti nel calcio. Il Barça deve recuperare credibilità, essere presente per intervenire nelle decisioni che vengono prese. Nella mia prima parentesi, ad esempio, non ho perso alcuna riunione in Federazione“.