Sono passati ormai 10 anni da quando ha indossato la maglia della Juventus, ma Armand Traoré ricorda tutto come se fosse ieri.

Il terzino francese è arrivato in Italia nella stagione 2010/2011, quando il club bianconero non stava vivendo i migliori anni della propria storia. Il giocatore transalpino in quell’occasione ha collezionato dodici presenze senza alcun gol, salutando poi la società bianconera senza rimpianti. A distanza di 10 anni, Armand Traoré ha svelato alcuni retroscena della sua esperienza alla Juventus, parlando anche di Marchisio.

I retroscena di Traoré

Intervenuto ai microfoni di talkSPORT, Traoré ha rivelato: “sono andato alla Juventus quando avevo 20 anni e giocavo già in Inghilterra da cinque anni. Quando mi sono presentato la prima mattina per l’allenamento ho pensato: ‘ma dove sono tutti i giocatori?’. Non c’era nessuno nello spogliatoio, nessuno in palestra, giusto un paio di giocatori in sala trattamenti. Erano tutti nelle docce, facevano colazione, fumavano sigarette e bevevano caffè! Sono rimasto completamente scioccato dal fatto che tutti avessero bevuto una bottiglia di vino la sera prima di una partita durante la cena con la squadra. Andavi a mangiare nel pre-partita la sera prima e lì avevano delle bottiglie di vino rosso! Questa è stata una delle cose che mi hanno scioccato. Poi c’era Marchisio che fumava quattro pacchetti al giorno, ma non ho mai visto nessuno correre come lui”.