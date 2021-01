Il Grande Fratello Vip sembra che continui ad avere tra i propri fan anche Francesco Totti, nonostante la moglie Ilary Blasi non sia più alla conduzione, lasciata da un paio d’anni ad Alfonso Signorini.

Il Pupone comunque non si perde una puntata e pare che abbia una concorrente preferita: Giulia Salemi. L’italo-persiana è entrata nella casa da qualche settimane e ha iniziato una relazione con Pierpaolo Pretelli, dividendo non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, il pubblico chiede la chiusura anticipata

Il commento di Totti

In molti vorrebbero vedere Giulia Salemi eliminata dal Grande Fratello Vip, ma non Francesco Totti che ha commentato sui social un post dello staff dell’italo-persiana, bacchettandola ironicamente su una frase detta all’interno della casa dall’influencer italo-persiana: “anche se ti sei scordata di me tra i Re di Roma… forza Giulia!“. Una preferenza vera e propria quella del Pupone, che potrebbe diventare un’ottima carta per la Salemi all’interno del programma.