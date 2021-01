Il Grande Fratello Vip è nella bufera, la decisione dei produttori di prorogare ulteriormente il programma ha di fatto scatenato un putiferio sui social e all’interno della casa.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la data della finale sia slittata al 21 febbraio, portando così i concorrenti entrati il primo giorno a trascorrere ben 120 giorni dentro la casa. Tra i più sconfortati c’è Tommaso Zorzi, che ha perso le staffe dopo un confessionale: “ho chiesto quando finisce e mi hanno risposto che non lo sanno. Non si può, non si può stare più in un posto del genere. Ma tu puoi tenere una persona in un posto del genere?“.

La petizione

La situazione non è piaciuta ai telespettatori, che sui social hanno reagito male e lanciato una petizione per far concludere anticipatamente il Grande Fratello Vip. Sul web è spuntata una raccolta firme per evitare l’ultimo prolungamento, che ha già creato dure reazioni all’interno della casa. Spopola infine sui social l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, già in tendenza su Twitter.