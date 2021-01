Il rapporto tra Andrea Dovizioso e la Ducati è finito in maniera tutt’altro che positiva, il pilota forlivese non le ha mandate a dire alla sua ex squadra, rilasciando un’intervista densa di livore e di rabbia.

Dovi ha puntato il dito contro Gigi Dall’Igna, colpevole di averlo ignorato negli ultimi anni e di non aver instaurato con lui alcun rapporto, evitando addirittura il confronto. Parole che hanno fatto male al manager della Ducati, che non ha perso tempo a rispondere.

La replica di Dall’Igna a Dovizioso

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Gigi Dall’Igna ha risposto a Dovizioso: “abbiamo valutato l’intervista di Dovizioso, è stato un rapporto lunghissimo, il più lungo nella storia di Ducati, ma non penso che i media siano il posto giusto in cui parlarne. Abbiamo dato entrambi il massimo per portare a casa il massimo risultato possibile. Tra i professionisti le storie finiscono. Mi dispiace quando un pilota fa delle critiche così, ho tanti collaboratori da gestire per prendere certe decisioni. Andrea è stato un collaboratore importante, ma le storie sono destinate a finire e così è stato“.