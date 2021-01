Nuovo pesante attacco di Andrea Dovizioso nei confronti di Jorge Lorenzo, con cui è ormai appurato come non corra buon sangue.

I due ex compagni ai tempi della Ducati non perdono occasione per lanciarsi frecciatine a mezzo stampa, spingendo poi il rivale a replicare sui social oppure davanti ai microfoni di un’altra testata. Questa volta è toccato a Dovizioso che, parlando al magazine OnePercent, ha sottolineato: “ho condiviso il box con Stoner, Pedrosa e Lorenzo. Tutti e tre sono campioni di grande talento, hanno caratteristiche molto diverse tra loro che ai loro tempi li hanno resi imbattibili. Se dovessi scegliere un pilota, lo farei in base alla moto, all’attrezzatura e ai tecnici. Tutti e tre hanno grandi limiti, anche se sono tra quelli che hanno vinto di più”.

La replica di Jorge Lorenzo

La risposta di Jorge Lorenzo non si è fatta di certo attendere, il maiorchino ha replicato a Dovizioso mediante una Instagram Story pubblicata sul proprio profilo, usando parole velenose. Questo l’affondo dello spagnolo: “ebbene, immagina i limiti di chi ha vinto molto molto meno! E che cazzo…“. Lorenzo poi ha chiosato con una citazione: “come direbbe Rajoy ‘se io son cattivo, tu cosa sei? Pessimo?“.