Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? Questa è la domanda che molti si pongono da ieri, quando è emerso il clamoroso scoop sul presunto flirt tra la giornalista italiana e l’attore turco.

Stando a quanto rivelato dal settimanale ‘Chi’, pare che i due abbiano iniziato una relazione, come confermano le foto pubblicate sul giornale che sarà in edicola il 13 gennaio. Gabriele Parpiglia ha pubblicato la copertina in cui si intravedono le immagini dei due innamorati a Roma.

Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso cinque giorni insieme in un grande albergo del centro di Roma, dove la giornalista e l’attore si sono scambiati effusioni e baci. La bella siciliana sembra pronta ad iniziare una nuova avventura dopo la fine definitiva della sua storia con il pugile Daniele Scardina, che ancora continua a mettere like alle foto della sua ex. Diletta però ha occhi solo per il suo Can Yaman, come sottolineato dal settimanale ‘Chi’: “Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma”.