Diletta Leotta potrebbe avere una nuova fiamma, a rivelarlo è la giornalista Anna Pettinelli, coinvolta quest’anno da Maria De Filippi nel ruolo di professoressa di canto ad ‘Amici’.

Intervenuta a RDS, la Pettinelli ha parlato della presunta love story della conduttrice di DAZN con Can Yaman, famoso attore turco amato in tutto il mondo. Secondo quanto riferito dalla Pettinelli, pare che i due si siano visti spesso, scambiandosi anche baci e dolci effusioni, ma ovviamente scarseggiano foto e prove concrete.

Gli indizi

Pare che alcuni indizi però siano emersi, tra cui la presenza di Diletta Leotta presso l’hotel romano in cui ha alloggiato in questi giorni Can Yaman, in Italia per girare uno spot pubblicitario insieme a Claudia Gerini e diretto da Ferzan Ozpetek. La conduttrice di DAZN aveva postato sui social un video di un assembramento fuori l’hotel dell’attore turco, con quest’ultimo in mezzo ai fan intento a firmare autografi. Una coincidenza che i due fossero nello stesso luogo? Forse sì, o forse no stando alle parole di Anna Pettinelli, che potrebbe aver rivelato la coppia dell’anno.