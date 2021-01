Attacco a Ibrahimovic, nudo e crudo. L’autore è Marten De Roon, che ha postato un video sul proprio account Instagram per prendere in giro lo svedese, il quale sicuramente non aspetterà molto per replicare da par suo. Il centrocampista olandese ha ripreso la frase dell’attaccante nel finale di Milan-Atalanta, quando rivolgendosi a Zapata ha affermato: “ho fatto più gol io che tu partite nella tua carriera“.

Il video di De Roon

De Roon ha ripreso la frase di Ibrahimovic a Zapata e ha fatto seguire i tre gol dei nerazzurri a San Siro, chiudendo con i titoli di coda che menzionano la direzione e i produttori esecutivi, quasi fosse un trailer di un film. Un attacco frontale nei confronti di Ibrahimovic, pronto adesso ad una delle sue solite risposte piccanti che, senza dubbio, farà certamente discutere.