Curioso siparietto durante Milan-Atalanta, protagonisti Duvan Zapata e Zlatan Ibrahimovic.

Scorrono i minuti di recupero e i rossoneri chiedono un calcio di rigore, per un presunto fallo sullo svedese in area. In attesa che l’arbitro Mariani decida, Zapata stuzzica il numero undici rossonero sui numerosi calci di rigore concessi alla squadra di Pioli in questa stagione.

La replica di Ibrahimovic

Parole a cui Ibrahimovic risponde immediatamente, lasciando di stucco il colombiano: “ho fatto più gol io in carriera che partite tu in Serie A”. Una provocazione comunque azzeccata, dal momento che Zapata ha collezionato 319 presenze in carriera contro i 395 gol messi a segno da Ibrahimovic. Ecco il video: