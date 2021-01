Una storia davvero grottesca si è verificata nel corso dell’undicesima tappa della Dakar 2021, già gravata dalla terribile notizia della morte di Pierre Cherpin.

Protagonista di questa assurda vicenda sono stati Xavi Blanco e Ricardo Ramilo, rispettivamente co-pilota e pilota del team Buggy Masters. Durante l’undicesima frazione, precisamente al chilometro 170, il guidatore ha lasciato da solo in mezzo al deserto dell’Arabia Saudita il suo compagno, per alcune incomprensioni scoppiate durante la gara.

LEGGI ANCHE: Morte alla Dakar 2021, Pierre Cherpin non ce l’ha fatta

Rapporti tesi

La relazione tra Ricardo Ramilo e Xavi Blanco si era ormai incrinata da tempo, visto che l’esperienza del co-pilota aveva iniziato a cozzare con l’esuberanza del debuttante pilota. Nel corso dell’undicesima tappa ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso, rivelata ai media spagnoli da Blanco: “ha reso la vita impossibile alla squadra. La situazione è diventata estrema. Gli ho chiesto di fermare la macchina dopo aver discusso per due volte. Quando sono sceso, mi ha detto: ‘Ora stai qui’. Poi ha tirato dritto. Non è un pilota, è un personaggio“. Fortunatamente, Blanco aveva con sé un telefono satellitare ed è riuscito a contattare la squadre, che ha mandato un’auto a recuperarlo: “Ricardo è un pilota pericoloso, guida molto male” le parole del capo della squadra Eudald Noe a Marca. “Non ha voluto ascoltare Blanco che gli consigliava di non seguire una strada“.

La replica di Ramilo

Ricardo Ramilo è stato poi squalificato a causa di una manovra irregolare e per aver terminato la tappa senza il co-pilota, situazione vietata dal regolamento. Dopo il traguardo però ha voluto difendersi, dando la sua versione: “non l’ho lasciato nel deserto, ma su una strada. Poi sono tornato indietro per recuperarlo, ma senza trovarlo perché si è nascosto dietro gli alberi. Sono rimasto senza telefono satellitare. Inoltre non sapevo che non si potesse concludere la tappa senza copilota. È stato lui ad abbandonarmi“.