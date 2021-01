La crisi di Governo certificata dalle dimissioni del premier Giuseppe Conte è al centro del dibattito politico in Italia, mai così acceso come in queste ore. Il Presidente della Repubblica ha già avviato le consultazioni per la nomina di un nuovo Esecutivo, anche se al momento non è chiaro il modo in cui si risolverà la questione.

Attento a quanto deciderà Mattarella è Alessandro Di Battista, che ha parlato a ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove di quanto sta avvenendo: “se Renzi proponesse Di Maio premier? Luigi ha avuto due occasioni per farlo e ha sempre messo da parte aspirazioni anche legittime per il bene del Movimento, direbbe di no. I 5 Stelle sono compatti con Conte, tutto il resto sono fake news“.

LEGGI ANCHE: Crisi di Governo, Matteo Renzi e il retroscena sul viaggio in Arabia Saudita

L’avvertimento a Italia Viva

Alessandro Di Battista poi si è rivolto ai parlamentari di Italia Viva, avvertendoli sul futuro: “occhio che Renzi vi porta a sbattere, mi rivolgo ai parlamentari di Iv perché Renzi è una cosa e nemmeno per me è più un problema. Lui risponde a poteri e lobby che non credo rappresentino anche i parlamentari di Iv“.