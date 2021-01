Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo nelle ultime ore, prima con l’idea Mario Mandzukic spuntata ieri nella testa dei dirigenti rossoneri, poi con l’acquisto di Meité dal Torino formalizzato oggi.

Per quanto riguarda l’attaccante croato, quest’ultimo ha dato la sua disponibilità al trasferimento, attendendo adesso le mosse del Milan che ha memorizzato la volontà dell’ex Juventus. Al momento c’è stato solo un contatto tra Maldini e il procuratore di Mandzukic, nel quale non si è parlato di cifre o durata del contratto. La strategia è quella di chiudere prima per il difensore e poi valutare la questione Mandzukic, che comunque stuzzica eccome il Milan.

Calciomercato Milan: l’affare Meité

Oggi invece il Milan ha chiuso per l’arrivo di Meité dal Torino, completando dunque il reparto di centrocampo. Prestito oneroso a 500mila euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni la formula del trasferimento, con il giocatore che domani sosterrà le visite mediche e poi si aggregherà al gruppo di Pioli, che lo porterà certamente con sé a Cagliari per il posticipo di lunedì.