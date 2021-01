Il calciomercato del Milan sembra aver subito nelle ultime ore un’accelerata, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Maldini e Massara sono a caccia di un vice-Ibrahimovic e pare che l’abbiano trovato in Mario Mandzukic, attaccante croato al momento svincolato.

L’incontro con l’agente

Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito da Sky Sport, è andato in scena un incontro tra l’agente del calciatore e i dirigenti rossoneri, che sembrano decisi a procedere. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se portare avanti la trattativa, con il Milan che proverà a trovare l’accordo economico con Mandzukic per regalare a Pioli un rinforzo di spessore.