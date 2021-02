L’esito di Bologna-Milan ha lasciato l’amaro in bocca a Sinisa Mihajlovic, la sconfitta maturata con il risultato di 1-2 non è andata giù all’allenatore serbo, apparso alquanto scuro in volto al termine del match.

“Abbiamo creato 3-4 palle gol senza riuscire a buttarla dentro, è stato bravo Donnarumma“ le parole di Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport. “Noi ci abbiamo creduto fino alla fine, non meritavamo di perdere, li abbiamo messi sotto. Abbiamo avuto occasioni attraverso il gioco, loro solo su rigori o seconde palle. Con Ibra da noi avremmo vinto 3-0“.

“Mancata la prestazione vincente”

Sinisa Mihajlovic poi ha proseguito nella sua analisi di Bologna-Milan, facendo i complimenti ai suoi ragazzi: “devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto come sempre, contro squadre più forti di noi, ci è mancata la prestazione vincente. Bisogna lavorare sui dettagli, una di queste è la cattiveria sotto porta. Se in 20 minuti in 4 occasioni non fai gol, ci sta che dall’altra parte ti puniscano alla prima“.