Nuova puntata della Bobo Tv su Twitch e nuove dichiarazioni forti di Antonio Cassano, che si è soffermato questa volta sulla lotta scudetto tra Milan e Inter.

L’ex giocatore barese ha sottolineato di esser sorpreso di vedere i rossoneri in testa, ammettendo poi come la favorita per il titolo sia la Juventus: “se mi avessero detto che il Milan sarebbe stato primo a gennaio, non avrei messo nemmeno un euro. Se arriva primo, sarei stupito al 100%. La favorita numero 1 è la Juve ma è indietro, l’Inter con tutti gli investimenti che ha fatto in un anno e mezzo diventerebbe un massacro. Nel caso, chapeau a Pioli, tutti lo seguono“.

La bravura di Capello

Antonio Cassano poi si è soffermato sul delicato tema della gestione dei campioni in una rosa, partendo dall’esperienza di Gasperini all’Inter: “il problema l’ha avuto all’Inter, quando vai lì o in una squadra big devi capire che ci sono i giocatori forti. Se dici che comandi tu, allora ti mandano via. Devi farti amare dai grandi giocatori, come ha fatto Pioli con Ibra. Un po’ come diceva Gigi Simoni: ci sono due regolamenti, uno per la squadra e uno per Ronaldo. La gestione è importante, Capello è stato un fenomeno: Ronaldo al Real Madrid da lunedì a venerdì non lo vedevi, arrivava il sabato con il calcio tennis e poi voleva giocare la domenica e lo dovevi far giocare. A volte Capello mangiava il verme ma a volte decideva di farlo fuori, è stato bravo nel gestire la situazione“.