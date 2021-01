Mario Balotelli torna a infuriarsi sui social, mettendo a tacere le ultime notizie di gossip che lo hanno coinvolto. L’attaccante del Monza ha postato una foto dietro le grate di una finestra, ironizzando sul fatto di trovarsi in prigione. Una provocazione seguita poi dalla chiara richiesta di essere lasciato in pace, per concentrarsi esclusivamente sul recupero dall’infortunio.

LEGGI ANCHE: Nuova fiamma per Mario Balotelli, è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Il post di Balotelli

Una sfuriata bella e buona quella di Mario Balotelli, che non le ha mandate a dire ai suoi detrattori: “quindi così sarei in prigione? Ahah. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate Monza che questo obbiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro“.