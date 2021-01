Una Lamborghini Aventador nuova di zecca acquistata senza un apparente motivo, come può capitare per un paio di scarpe o per una maglietta.

Proprio così, a distanza di sei anno il Kun Aguero non si è ancora spiegato cosa l’abbia spinto a comprare quell’auto, che conta dopo tutto questo tempo solo 1.200 chilometri. Un vero e proprio spreco, considerando il prezzo sborsato per la Lamborghini: ovvero ben 400mila euro.

LEGGI ANCHE: Bufera su Aguero, gesto inconsulto verso la guardalinee donna

Le parole di Aguero

Il Kun però non ha intenzione di utilizzarla, come spiegato al programma televisivo Santo Sabado: “non so perché cazzo ho comprato una Lamborghini. Deve aver percorso circa 1.200 km in sei anni, l’ho usata a malapena. Sono due anni che penso al motivo per cui ho comprato quella macchina. Ora l’unica cosa che fa è prendere freddo e pioggia, ha anche le ragnatele e tutto il resto“. La Lamborghini Aventador parcheggiata nel garage di Aguero ha una carrozzeria nero satinato con tanto di ruote personalizzate con dettagli arancioni che matchano con gli interni.

Parco macchine

Quella del Kun Aguero è una vera e propria passione per le supercar, l’argentino infatti possiede una Ferrari GTC4Lusso del valore di quasi 280mila euro, nonché l’auto usata da Daniel Craig nel film 007 Spectre. Inoltre, Aguero di recente ha acquistato una Lumma CLR SV Range Rover (da circa 170mila euro) e una Nissan GT-R personalizzata (da 100mila euro).