Il terremoto avvenuto oggi in Croazia ha letteralmente devastato la città di Petrinja, radendo al suolo numerosi palazzi e uccidendo alcune persone, rimaste solo le macerie.

Molti i dispersi che i soccorritori stanno ancora cercando, mentre sono riusciti a salvarsi Toni Tomusic e i suoi familiari. Il giovane giocatore della Pallacanestro Trieste era rientrato in città, a Petrinja appunto, a causa delle restrizioni legate al Coronavirus, con l’obiettivo di trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia. Oggi all’improvviso le mura di casa hanno iniziato a tremare, ma fortunatamente il 17enne e la sua famiglia sono riusciti a scappare.

LEGGI ANCHE: Terremoto Croazia, lo splendido gesto di Lovren per gli sfollati

Salvi per miracolo

Accortisi immediatamente del pericolo, Toni Tomusic e la sua famiglia sono riusciti a scappare, mettendosi miracolosamente in salvo mentre mobili e suppellettili venivano giù. Nessuna conseguenza fisica, ma la casa secondo le prime stime dovrebbe essere inagibile, dunque la famiglia dovrà cercare un posto in cui vivere. Toni Tomusic invece a breve rientrerà in Italia, precisamente a Trieste, dove gioca da tre anni. Attualmente è nella formazione Under18 della Pallacanestro Trieste, studia all’istituto Sandrinelli e risiede nella foresteria, realizzata dal club per ospitare i talenti stranieri.