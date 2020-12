Una scena insolita, soprattutto perché a soccombere è stato LeBron James. Il Prescelto infatti si è ritrovato protagonista in negativo di una tremenda stoppata, compiuta da Derrick Jones Jr durante il match tra Lakers e Blazers, conclusosi 107-115 a favore dei Blazers. Sul finire del terzo quarto, il Prescelto si è diretto verso il canestro per piazzare altri due punti, ma la nuova ala di Portland gli ha preso il tempo e ha inchiodato la palla sui tabelloni, umiliando il quattro volte MVP delle Finals.

LEGGI ANCHE: Scandalo tra Bronny James e Larsa Pippen, LeBron esplode sui social

Il racconto di Lakers-Portland

Vittoria prestigiosa nella notte NBA per Portland, che si porta a casa il secondo successo consecutivo stendendo i Lakers con il punteggio di 107-115. Partita dai due volti quella di Damian Lillard che, dopo un primo tempo anonimo, si accende nella ripresa piazzando 21 punti e tante giocate decisive. Sotto tono invece i campioni in carica, con LeBron James che ha chiuso con 29 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in 36 minuti, al contrario di Anthony Davis che ha piazzato solo 13 punti (pur con 10 rimbalzi e 5 assist).