Una situazione grottesca, un pettegolezzo non veritiero che potrebbe costare carissimo a Robert Littal, direttore del sito BlackSportsOnline. Questo giornalista infatti ha lanciato sui social la voce di un presunto flirt tra Bronny James e Larsa Pippen, ex moglie di Scottie di ben 30 anni più grande del ragazzo.

Tutto dopo il like che il figlio di LeBron avrebbe lasciato sotto una foto di Larsa su Instagram, gesto che ha spinto il reporter a diffondere questa voce sui social. Immediatamente, Bronny James ha replicato stizzito con un tweet: “ho messo solo mi piace alla foto della madre di uno dei miei migliori amici. Siete tutti molto infantili“. Non è mancata nemmeno la reazione di Larsa Pippen: “queste storie sono così disgustose. Il fatto che gli amici dei miei figli non possano apprezzare le mie foto senza che alcune persone scrivano cose strane è folle. Ti farò causa per aver scritto quelle bugie disgustose“.

LeBron James esplode

La famiglia di Bronny non le ha mandate a dire al giornalista, con la madre Savannah che ha pubblicato un post durissimo: “con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, questa è la merda di cui parlano tutto il giorno. Alla fine, state parlando di un minore. Non mi interessa che tipo di celebrità credano possa essere. Mio figlio è un bambino e tutta questa merda deve finire“. Parole ripostate da LeBron James, apparso ancora più duro: “Uh-oh! Hai sbagliato ragazzo con cui prendertela. Buona fortuna. Non sarà carino“.