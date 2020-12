Il mercato NBA si arricchisce di una nuova notizia, che arriva a sorpresa da Los Angeles. Le Bron James ha rinnovato il contratto con i Lakers, estendendo il precedente accordo di altri due anni, portando la scadenza alla fine della stagione 2022/2023. Il Prescelto guadagnerà così altri 85 milioni di dollari, che vanno ad aggiungersi al precedente accordo firmato con i Lakers che sarebbe scaduto alla fine del prossimo anno.

Mercato NBA, James e il figlio Bronny

LeBron James ha deciso di rinnovare nel corso di questa mercato NBA per altri due anni, allungando il suo contratto fino al 2023, quando il figlio Bronny finirà il liceo e potrà dichiararsi per il Draft. Servirà però che venga abolita una regola, ossia quella che obbliga i giocatori in uscita dal liceo a a passare un anno al college, in G-League o all’estero prima di entrare nella NBA. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Le Bron James potrebbe coronare il sogno di giocare almeno un anno con il figlio, chiudendo così felice la sua carriera.

Mercato NBA, vicino il rinnovo di Anthony Davis

La decisione di LeBron James di rinnovare con i Lakers sarà d’aiuto anche ad Anthony Davis per sciogliere le riserve, così da allungare anche il suo contratto con i giallo-viola. AD dovrebbe firmare a breve un accordo di 2 anni più 1, con opzione a suo favore che garantirebbe flessibilità contrattuale e maggiori entrate economiche tra due anni, quando avrà raggiunto il massimo possibile per un giocatore della sua esperienza. Un contratto dunque che dovrebbe soddisfare entrambe le parti, permettendo ai Lakers di tenere i suoi due campioni anche in questa nuova stagione, dove saranno chiamati a difendere il titolo.