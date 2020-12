Ciò che tutti temevano si è purtroppo avverato, Marc Marquez si è sottoposto alla terza operazione all’omero del braccio destro e dovrà adesso rispettare un lungo periodo di riposo, che obbligherà la Honda a trovare un sostituto. I tempi di recupero dopo l’intervento svolto ieri a Madrid dovrebbero essere di 6 mesi, tre per la calcificazione dell’osso e altri tre per la riabilitazione. Un arco temporale che lo obbligherà a saltare i test di febbraio e le prime gare del Mondiale 2021, per le quali la Honda dovrà trovare un sostituto di Marquez.

Sostituto Marquez, ipotesi Dovizioso

La Honda non ha allacciato ancora contatti con Andrea Dovizioso, ma dovrebbe essere lui il prescelto per affiancare Pol Espargarò in sella alla HRC. L’ex Ducati è libero da qualsiasi vincolo contrattuale, quindi può scegliere liberamente il proprio destino, decidendo se accettare o meno la proposta della Honda. Il fatto di aver già lavorato con la Casa giapponese gioca a favore di Dovizioso, il cui unico rivale al momento sembra essere Stefan Bradl. Nessuna chance invece per Alex Marquez, che correrà con la Honda LCR del team di Lucio Cecchinello, sostituendo il partente Cal Crutchlow. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma le quotazioni di Dovizioso sono in netta ascesa: dovrebbe essere lui il sostituto di Marc Marquez nelle prime gare del 2021.

Le condizioni di Marc Marquez

La Honda ha confermato l’operazione di Marc Marquez, diramando sul proprio sito una nota ufficiale: “Marc Marquez ha subito un nuovo intervento al braccio destro a seguito della lenta guarigione dell’osso dell’omero, che non è migliorata con un trattamento specifico ad onde d’urto. Oggi il pilota è stato operato all’Hospital Ruber Internacional, a Madrid, per una pseudoartrosi dell’omero destro. L’intervento eseguito dai medici Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea Garcia Villanueva, è consistito nella rimozione della placca precedente e nel posizionamento di una nuova placca con l’aggiunta di un innesto di osso iliaco con lembo libero corticoperiosteo. L’operazione è durata otto ore“.