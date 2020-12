Marc Marquez è stato operato per la terza volta all’omero destro, questa volta non si tratta di indiscrezioni bensì della pura realtà, dal momento che la Honda ha confermato l’intervento avvenuto nella giornata di ieri presso l’Hospital Ruber Internacional, a Madrid. L’operazione si è resa necessaria per curare una pseudoartrosi, su cui i medici sono intervenuti per rimuovere la precedente placca e inserirne una nuova, aggiungendo un innesto di osso iliaco. Un intervento durato ben 8 ore, che è perfettamente riuscito.

La nota della Honda

La Honda ha confermato l’operazione di Marc Marquez, diramando sul proprio sito una nota ufficiale: “Marc Marquez ha subito un nuovo intervento al braccio destro a seguito della lenta guarigione dell’osso dell’omero, che non è migliorata con un trattamento specifico ad onde d’urto. Oggi il pilota è stato operato all’Hospital Ruber Internacional, a Madrid, per una pseudoartrosi dell’omero destro. L’intervento eseguito dai medici Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea Garcia Villanueva, è consistito nella rimozione della placca precedente e nel posizionamento di una nuova placca con l’aggiunta di un innesto di osso iliaco con lembo libero corticoperiosteo. L’operazione è durata otto ore“.

I tempi di recupero

L’operazione a cui si è sottoposto Marc Marquez avrà tempi di recupero abbastanza lunghi, che condizioneranno ovviamente anche la stagione 2021, dopo aver saltato quella appena terminata. Secondo le prime stime, lo spagnolo dovrebbe rientrare tra sei mesi, tre per la calcificazione e altri tre per la riabilitazione. Marquez dunque non tornerà in pista prima della prossima estate, quando il Mondiale sarà già abbondantemente iniziato.

Le tappe del calvario

Marc Marquez come anticipato si è sottoposto alla terza operazione in metà anno, dal momento che le prime le aveva affrontate tra fine luglio e inizio agosto. Lo spagnolo era finito sotto i ferri a causa della caduta avvenuta a Jerez il 19 luglio, che gli aveva causato la frattura all’omero destro. Dopo il primo intervento Marquez aveva provato a rientrare a tempo di record, ma dopo aver tentato di scendere in pista, si era dovuto arrendere, giungendo poi anche alla seconda operazione. Adesso ecco la terza, che rimanda il suo ritorno in pista a metà 2021.