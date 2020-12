Lo scorso 18 dicembre il Governo ha approvato il Decreto Natale, contenente le misure anti-Coronavirus che si dovranno rispettare in Italia durante le festività natalizie.

Le disposizioni partiranno dal 24 dicembre e si concluderanno il 6 gennaio, un arco temporale nel quale ci saranno giorni in cui il Paese sarà zona rossa e altri in cui sarà zona arancione. Sono molte le domande che i cittadini si sono posti in seguito all’emanazione del Decreto Natale, tra queste quelle relative alla possibilità di andare a trovare amici o parenti. Il Governo come di consueto ha pubblicato sul proprio sito le FAQ per sciogliere ogni dubbio.

Si può andare a trovare amici o parenti durante le feste?

La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: