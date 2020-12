E’ arrivato il momento tanto atteso, quello del Dpcm Natale che definirà le misure anti-Coronavirus che l’Italia intera dovrà rispettare dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Il decreto, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere caratterizzato da tre articoli, all’interno dei quali sono inserite tutte le disposizioni per le festività. Secondo la bozza “nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure del Dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure sulle zone arancioni”.

Il coprifuoco e le visite ai non conviventi

Nessuna variazione per quanto riguarda il coprifuoco già in vigore, che rimarrà dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. Saranno consentite le visite ai non conviventi, ma solo due persone e per una volta al giorno: “durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi“. Nel testo non è specificato alcun grado di parentela, dunque sono possibili le visite agli amici.

Spostamenti tra comuni in zona

Per quanto concerne gli spostamenti, durante i giorni di zona rossa non sono consentiti nemmeno tra comuni salvo per motivi di lavoro o di necessità. Nei giorni di zona arancione invece “sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Per chi viola i divieti previsti dal nuovo decreto sono previste sanzioni da 400 a mille euro “ai sensi dall’articolo 4 del decreto legge del 25 marzo 2020 numero 19 convertito nella legge del 22 maggio 2020 numero 35“.

Bar e ristoranti

I bar e i ristoranti rimarranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio, possono svolgere solo attività d’asporto o di servizio a domicilio dalle ore 5 alle 22. Vietato il servizio ai tavoli e al bancone. Una misura uguale sia per quanto riguarda la zona rossa che per quella arancione, che prevedono le medesime disposizioni per bar e ristoranti.

Negozi

I negozi rimarranno chiusi nei giorni in cui l’Italia sarà zona rossa, dunque nei prefestivi e nei festivi, salvo le attività di vendita di generi alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e benzinai. Durante le giornate di zona arancione, invece, i negozi resteranno aperti fino alle ore 21.