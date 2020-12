Nicolò Zaniolo è il protagonista della cronaca rosa in queste settimane, per aver iniziato una relazione con Madalina Ghenea, modella rumena molto famosa in Italia.

Il giocatore della Roma ha ufficializzato la sua relazione con una Instagram Story pubblicata ieri, uscendo dunque allo scoperto dopo giorni di voci e indiscrezioni. I giornali però gli hanno attribuito la responsabilità di aver lasciato la sua ex per questa sua nuova fiamma, scatenando l’ira di Zaniolo.

Furia social

Per mettere a tacere queste voci, Nicolò Zaniolo ha fatto chiarezza sui social: “visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata, volevo chiarire una cosa: io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna, la mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato. Sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle e in questo momento penso solo alla mia Roma. Non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare più in forma possibile“.