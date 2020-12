E’ uscito dal Grande Fratello Vip ormai da qualche settimana, ma Paolo Brosio continua a far parlare di sé per la relazione con Maria Laura De Vitis (CLICCA QUI PER CONOSCERLA), la fidanzata di 22 anni con cui fa coppia fissa ormai da mesi.

I due si sono conosciuti in estate e, da quel momento in poi, pare che non si siano più lasciati, anche se non manca il gossip su entrambi. In molti credono che la bella 22enne abbia più volte tradito Paolo Brosio, ma fino a questo momento le indiscrezioni non sono state seguite dalle prove, per questo i due stanno ancora insieme

Paolo Brosio e il sesso con la fidanzata

Paolo Brosio non perde occasione per presentarsi nel salotto di Barbara D’Urso per parlare della propria relazione con Maria Laura De Vitis, addirittura baciandola come avvenuto nella puntata di due domeniche fa. A Pomeriggio Cinque invece Brosio ha parlato del sesso con la fidanzata, facendo alcune ammissioni: “all’inizio tra noi è scoppiata una passione molto forte, adesso stiamo riflettendo. Sono affari miei se faccio sesso con la mia fidanzata. Tra noi un profondo legame, faremo l’albero di Natale insieme”.