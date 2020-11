“Non vedo una donna da più di 50 giorni“, con queste parole Paolo Brosio ha confermato di essere single prima della sua entrata al Grande Fratello Vip, ma pare che nella vita del nuovo concorrente del reality ci sia una donna.

Chi è dunque la fidanzata di Paolo Brosio? Si tratta di Maria Laura De Vitis, modella milanese di 22 anni (dunque più giovane di Brosio di 42 anni), molto seguita sui social al punto da avere oltre ventimila followers. Una vera e propria influencer dagli occhi verdi e i capelli neri, che avrebbe fatto perdere letteralmente la testa a Brosio, stando a quanto riferito dal sito Giornalettismo. L’account è pieno di foto in barca e gite in montagna, elemento che dimostra come Maria Laura De Vitis ami molto viaggiare. Oltre alla bellezza in viso, la modella ha anche un fisico scolpito, con addominali in bella vista e forme sinuose. A confermare la liaison tra i due anche Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “lungo periodo di astinenza? Fake, ve lo dico subito: si tratta di una fake. Paolo Brosio ha una storia con una ragazza che si chiama Maria Laura, ed è molto più giovane di Paolo Brosio stesso“. I due non hanno mai confermato e né smentito, foto in giro non se ne trovano, ma sembra che la storia sia davvero in corso, toccherà al Grande Fratello Vip farla venire a galla.