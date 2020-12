E’ spuntato un nuovo video che riguarda la morte di Maradona, per l’esattezza gli ultimi giorni che il Pibe se ne andasse. Le nuove immagini diffuse in Argentina immortalano il Diez insieme all’amico Mariano Castro, intento a cantare e a divertirsi. Una clip che risale a poche ore prima che Maradona venisse trasportato in ospedale per l’intervento al cervello, resosi necessario per rimuovere un edema subduruale, scoperto grazie ai controlli richiesti dal medico Leopoldo Luque.

Il video della discordia

Nel video diffuso dalla trasmissione ‘Confrontados’ della tv argentina ‘El Nueve’, Maradona dimostra di non curarsi tanto del suo stato di salute, visto che beve birra e fuma un sigaro. Come se non bastasse, sul tavolo si scorgono anche delle pillole, che inducono a credere come il Pibe non stesse già bene. Immagini che potrebbero servire alla Procura di San Isidro per fare ulteriore luce sulla morte di Maradona, avvenuta come tutti sanno il 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio.