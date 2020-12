Alzi la mano chi, prima di Juventus-Fiorentina, avrebbe mai potuto immaginare il risultato finale. Impossibile, anche per i più inguaribili tifosi viola, che avrebbero potuto sperare anche in una vittoria, ma non con queste dimensioni.

La squadra di Prandelli ha letteralmente annientato i bianconeri con il punteggio di 0-3, sfornando la prestazione perfetta, condita da un pizzico di fortuna che non guasta mai. Il gol in avvio di Vlahovic e l’espulsione di Cuadrado hanno messo la gara della Fiorentina in discesa dopo 15 minuti, dopodiché ci hanno pensato Ribery e compagni a mettere l’accento nella ripresa.

Fiorentina come il Real Madrid

Una sconfitta pesantissima per la Juventus, la prima in campionato all’Allianz Stadium con questo risultato. Solo il Real Madrid infatti aveva vinto 0-3 sul campo dei bianconeri, ma in quell’occasione si trattava di Champions League. Una Fiorentina galactica ha riscritto quindi i record negativi della Juventus, infliggendo anche a Pirlo la prima sconfitta stagionale in Serie A. Un colpo durissimo da cui i bianconeri avranno il tempo di riprendersi, sfruttando al meglio questi 10 giorni di sosta.

Sei punti in un giorno

Una giornata amarissima per la Juventus, che ha perso in poche ore ben sei punti: tre dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul match con il Napoli e tre potenziali nella gara contro la Fiorentina. Nessuna partita è vinta in partenza, soprattutto in Serie A, ma dopo aver visto i bianconeri a Parma e i viola nelle ultime uscite, in pochi credevano che Prandelli avesse potuto far risultato all’Allianz Stadium. Eppure è accaduto, concludendo nel peggiore dei modi una giornata che la Juventus vorrà dimenticare in fretta.