Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalità, inflitto per la mancata presentazione all’Allianz Stadium in occasione del match contro la Juventus. Il Giudice Sportivo aveva decretato il ko per 0-3 e la decurtazione di un punto dalla classifica, poi confermato anche dalla sentenza della Corte d’Appello firmata dal professor Sandulli.

La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni

L’udienza davanti al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva, è durata un’ora e ha visto come protagonisti il presidente De Laurentiis e i legali del Napoli (Lubrano e Grassani). Né la Juventus e né la Federcalcio si sono costituite, evitando dunque di presentarsi davanti alle Sezioni Unite del Collegio presiedute da Franco Frattini. Quest’ultimo ha accolto dunque il ricorso del Napoli, restituendo il punto agli azzurri e disponendo che la partita venga giocata nelle prossime settimane: “Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica“.

Le possibili date

In seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, Juventus-Napoli si dovrà dunque giocare nelle prossime settimane. Bisognerà adesso trovare una data per inserirla, che potrebbe essere il prossimo 13 gennaio, rinviando le partite di Coppa Italia in cui saranno impegnate Juventus e Napoli. In questo caso, la sfida si giocherebbe a distanza di una settimana dalla finale di Supercoppa Italiana, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.