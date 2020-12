Bruttissimo infortunio per Neymar Jr durante il match tra Paris Saint-Germain e Lione, il brasiliano è costretto ad uscire in lacrime sulla barella per il dolore causatogli dall’entrataccia di Thiago Mendes. Una scivolata killer quella del giocatore del Lione, che spezza la caviglia del numero 10 brasiliano, trasportato immediatamente in ospedale per i primi accertamenti. Un fallo davvero durissimo, che rischia di causare a Neymar Jr un lunghissimo stop, costato ovviamente a Mendes il rosso diretto dopo l’intervento del Var.