Zlatan Ibrahimovic si prepara a tornare in Italia per riprendere gli allenamenti, il Milan ha fissato la ripresa per la giornata di domani, ma si comincerà a fare sul serio mercoledì.

C’è da preparare la trasferta di Benevento per partire con il piede giusto nel 2021, ma difficilmente lo svedese riuscirà a recuperare dall’infortunio. Intanto, Ibra si è tolto uno dei suoi sfizi, comprando una nuova proprietà nella sua amata Svezia.

Il bosco di Ibrahimovic

In queste vacanze, Zlatan Ibrahimovic ha acquisto per la cifra di tre milioni di euro un bosco nella zona di Åre, località montana al confine tra Svezia e Norvegia. Lì vicino l’attaccante del Milan ha già una villa vicino a Copperhill Mountain, ma questa volta ha voluto esagerare. Ibra ha acquisito un terreno boschivo di mille ettari, una zona enorme considerando che Milanello si allarga su sedici ettari. Su questa nuova proprietà, Ibrahimovic potrà cacciare e pescare, avendo ricevuto i permessi, spostandosi in sella alla sua motoslitta.

Le altre proprietà

Oltre al bosco e alla villa di Copperhill Mountain, Ibrahimovic possiede anche una casa sul lago Kälapannsjön, tra le montagne di Offerdalsfjällen, utilizzata soprattutto per le battute di caccia. L’anno scorso poi ne ha comprata un’altra a Tvärådalen, vendendo quella storica sul lungomare di Malmoe e quella nell’arcipelago davanti a Stoccolma.