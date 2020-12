L’annuncio è arrivato, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021.

Lo ha rivelato Amadeus, direttore artistico anche quest’anno dell’evento musicale, nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione di fine anno di Rai1. L’attaccante del Milan sarà tutte e cinque le sere sul palco dell’Ariston, come ufficializzato da Amadeus: “posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del ‘Festival di Sanremo’ di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo“.

Nave per il pubblico

Amadeus poi ha ammesso come sia concreta la possibilità che il pubblico venga tenuto in quarantena per tutto il Festival di Sanremo, evitando così contatti con l’esterno: “tutta l’area di Sanremo verrà riorganizzata data la situazione pandemica, compresa l’Area della Sala Stampa impensabile riproporla a causa dei possibili assembramenti. L’idea della nave è una idea bellissima per mettere in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston. Dobbiamo essere bravissimi a mettere in sicurezza tutta l’area e anche le persone presenti all’Ariston con precisi protocolli sanitari. La nave è una ‘bolla’ che consentirebbe con tutti i controlli e tamponi di garantire la presenza del pubblico per 5 giorni. Cast, giornalisti e discografici occuperanno gli alberghi di Sanremo, anche per loro garantiremo i tamponi e i controlli sanitari”.