La notizia è di quelle sorprendenti, che fanno sobbalzare sulla sedia. Il protagonista è Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che potrebbe affiancare Amadeus e Fiorello nella conduzione del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo.

Lo svedese non sarebbe un vero e proprio conduttore, ma presenterebbe per una sera la kermesse canora, anche se la sua presenza potrebbe anche essere estesa a più serate. Le trattative stanno andando avanti in questi giorni, a riportarlo è Dagospia, che ha sottolineato come ci siano buone probabilità che l’operazione vada in porto.

La presenza di Gerry Scotti

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, anche Gerry Scotti potrebbe salire sul palco dell’Ariston per presentare una serata del Festival di Sanremo 2021 insieme ad Amadeus e Fiorello. L’anno scorso il conduttore di Mediaset avrebbe dovuto presenziare alla kermesse canora, ma saltò tutto per impegni lavorativi. Questa potrebbe essere davvero l’edizione giusta per vedere Gerry Scotti sul palco dell’Ariston, rimasto male dodici mesi fa di non aver potuto presenziare: “Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto“.