Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli dall’allenamento di oggi, Zlatan Ibrahimovic ha accusato un nuovo infortunio che lo metterà fuori gioco sia per il match con il Sassuolo che per quello contro la Lazio.

Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, l’attaccante svedese ha riportato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo, un esame di controllo verrà effettuato non prima dei prossimi 10 giorni. Una doccia gelata per l’allenatore rossonero, che sperava di avere a disposizione Ibrahimovic per la sfida contro il Sassuolo. Niente da fare però, lo svedese si rivedrà in campo solo nel 2021 una volta smaltito questo nuovo guaio muscolare.