Il piccolo Adam non dimenticherà facilmente questo Natale e il merito è sicuramente di Fernandinho, che gli ha regalato alcuni momenti magici per dimenticare settimane complicate.

Il centrocampista del Manchester City ha voluto videochiamare un giovane tifoso di nove anni, costretto a subire di recente un delicato intervento al cuore. Un gesto splendido, che ha sorpreso il piccolo Adam, che si aspettava di trovare dall’altro lato del pc il suo dottore e non certamente Fernandinho.

La videochiamata e i regali

Adam è rimasto a bocca aperta nel vedere uno dei suoi idoli, situazione che ha spinto Fernandinho a rompere il ghiaccio: “ciao Adam, come va? Mi sembri un po’ sotto shock. Ora ti riprendi ma inizio a dirti che se vai alla porta c’è un pacco per te“. Una conversazione ripresa dal Manchester City in un video, postato poi sui social proprio da Fernandinho, che ha accompagnato la clip con una didascalia eloquente: “non c’è niente di più puro del sorriso di un bambino“. Adam ha ricevuto non solo la chiamata di Fernandinho ma anche un pacco pieno di regali firmati Manchester City, incassando infine la promessa di diventare la mascotte del club una volta guarito completamente.