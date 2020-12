Una notte agrodolce per José Mourinho, che prima ha staccato il pass per la semifinale di EFL Cup battendo con il suo Tottenham in casa dello Stoke City, per poi apprendere dell’arresto di Danny Rose.

Il difensore non era stato convocato per la partita di Coppa, per questo motivo ha pensato bene di passare una notte in prigione per ‘guida spericolata’. Rose è finito in manette dopo un incidente avvenuto in piena notte, finendo contro uno spartitraffico sull’autostrada A45 a Northampton. Gli agenti sono subito intervenuti e hanno arrestato Rose, che ha dovuto trascorrere la notte in prigione nella stazione di polizia nel Northamptonshire.

Il comunicato della polizia

Tramite un proprio portavoce, la polizia ha rivelato i dettagli dell’arresto, senza ovviamente fare il nome di Rose: “possiamo confermare che un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di guida pericolosa sulla A45 a Northampton poco dopo le 4 del mattino di oggi. Il sospetto è attualmente trattenuto in una stazione di polizia nella contea e, come tale, non sarebbe opportuno che la polizia del Northamptonshire commentasse ulteriormente in questo momento“. Danny Rose, che è risultato negativo all’alcool test, ha passato la notte in prigione e poi è stato rilasciato.