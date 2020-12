Non si sono mai amati, lanciandosi frecciatine velenose sia nel periodo trascorso insieme in Ducati, che negli anni successivi alla separazione. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo non hanno nascosto in nessuna situazione l’antipatia reciproca, con lo spagnolo apparso spesso acido e velenoso nei confronti del forlivese.

Interrogato sui motivi di questo astio da DAZN, Dovizioso non è riuscito a trovare una risposta: “non gli sono simpatico, soprattutto perché quando può mi attacca. Non sono riuscito a capire il motivo ancora. Avendo vinto tanti campionati dovrebbe essere al di sopra di queste cose, ma noto che c’è qualcosa che lo infastidisce e non riesco a capire la sua mente, che è un po’ particolare”.

Paragone Marquez-Stoner

Andrea Dovizioso poi si è soffermato sul paragone tra Marquez e Stoner, esprimendo il suo punto di vista: “difficile dire se ci sia un pilota con più talento di Marquez. Lui vive la vita in modo diverso da Stoner. Diciamo che non ha vissuto i disaccordi o tutte quelle situazioni in cui Casey non si sentiva a suo agio e che poi lo hanno spinto a dire basta. A livello ambientale tutto è stato molto più facile, più divertente, calmo, rilassato”.