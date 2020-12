Neymar Jr è finito nell’occhio del ciclone per il mega party organizzato in Brasile, una festa estrema con 500 invitati iniziata nel giorno di Natale e che si concluderà a Capodanno.

Un gesto che non è affatto piaciuto considerando l’emergenza Coronavirus con cui il Brasile deve fare i conti, una vera e propria tragedia costata la vita a 190mila persone. Nonostante questo però, Neymar ha organizzato comunque il party, affittando una dependance a Mangaratiba, sulla Costa Verde di Rio. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, il giocatore del PSG ha anche insonorizzato le stanze per non dare fastidio ai vicini.

Festa di una settimana

Neymar Jr possiede una villa a Mangaratiba, ma attualmente è in ristrutturazione e dunque il brasiliano ha deciso di affittare una casa per organizzare il suo party, iniziato a Natale e pronto a concludersi a Capodanno. Vietati i cellulari per gli invitati, che potranno godere per l’intera settimana di ogni comfort e di una band ingaggiata per tutta la festa. Tra le 500 persone ci sono anche la sorella di Neymar, Rafaella Santos, nonché l’influencer brasiliana Camila Loures.

La furia social

Il Brasile non ha gradito questa mossa di Neymar Jr, soprattutto in un periodo complicato come questo, dove la gente muore per strada a causa del Coronavirus. La critica più feroce per il giocatore del PSG è arrivata su Twitter, dove l’avvocato per i diritti umani Augusto de Arruda Botelho ha scritto: “il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa“.