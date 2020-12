Alba Parietti è una donna che nel corso della sua vita ha avuto molti uomini, alcuni galanti e altri invece molto particolari, come ammesso da lei stessa nel suo libro “La cacciatrice di narcisi – Mai dare soddisfazione agli stronzi” edito da Baldini Castoldi. Tra le varie storie su cui si è soffermata la show girl italiana, ce n’è una che non è mai nata, rimanendo un cruccio per lei. Si tratta del flirt con José Mourinho, uomo ideale di Alba Parietti a cui però lei non è riuscita ad arrivare.

Fantasia sexy e messaggi privati

Alba Parietti ha raccontato ai microfoni di Libero il suo debole per José Mourinho, rivelando anche di essersi scambiata con lui dei messaggini privati: “sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore“. Parole chiare, che seguono quelle risalenti ad alcune settimane fa, quando la Parietti si era spinta ancora più in là: “è autoriferito, ha la follia negli occhi, è disinteressato a tutto ciò che lo riguarda ed è pure sexy. Il mio uomo ideale“.