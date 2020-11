Alba Parietti è sempre stata una donna tutta d’un pezzo, che non ha mai avuto remore a dire le cose in faccia e a raccontare dettagli della propria intimità.

Questa volta la show girl italiana si è spinta oltre, svelando alcuni particolari della sua vita sessuale ai Lunatici, il programma di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: “nel mio libro racconterò il peccato ma non il peccatore. Se c’è mai stato qualcuno che ha fatto cilecca a livello sessuale con me? Tranne un paio, giuro, tutti! Rassicuro i futuri, se ce ne saranno mai. E soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Comunque, almeno l’ottanta per cento degli uomini che sono stati con me hanno fatto cilecca al primo colpo. Non racconto quasi mai i miei fatti personali, soprattutto sessuali. Credo che il sesso si faccia e non si racconti. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano ‘ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore’. Una volta Sgarbi disse che io sono un monumento nazionale, e che se dovessi rifarmi qualcosa, dovrei chiedere il permesso alle belle arti“.