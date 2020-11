Il caos tamponi che ha coinvolto la Lazio ha tenuto banco anche nel prepartita del match con la Juventus, lunch match della settima giornata del campionato di Serie A.

Il club biancoceleste non ha voluto commentare la vicenda, mentre i bianconeri hanno espresso il proprio pensiero per bocca di Fabio Paratici, Chief Football Officer della società campione d’Italia: “la vicenda non coinvolge noi, ma un altro club – le sue parole a DAZN – ci sono regole, normative e protocolli che ci permettono di dare regolarità al campionato. Se qualcuno non le rispetta è giusto che ci siano autorità che puniscano. Se guardiamo negli ultimi due mesi, tutte le squadre sono state colpite dal Covid ma grazie ai protocolli tutte le gare si sono disputate. Il protocollo è la strada più facile per proseguire”.